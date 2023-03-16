Ахнете, узнав, что предсказала Ванга Сергею Михалкову: и ведь все сбылось

Многие отечественные и иностранные знаменитости мечтали встретиться с Вангой и узнать у нее свою судьбу. Провидица принимала сотни гостей, среди которых, как оказалось, был Сергей Михалков.

Как признавался сам писатель, он был восхищен даром Ванги, поэтому долгое время искал с ней встречи. Оставшись же наедине, он услышал от нее три предсказания, которые полностью сбылись.

Так, ясновидящая заявила, что близкая подруга Михалкова Наталья перенесет операцию на сердце и выйдет замуж за своего хирурга, сам писатель встретится с Леонидом Брежневым, а его наследник отправится жить за границу.

Уже вернувшись в Москву, Михалков действительно попал на аудиенцию к главе СССР, а его подруга Наталья оказалась на хирургическом столе. Сын писателя Андрей Кончаловский уехал в Голливуд и долго жил за границей, прославившись на весь мир.

Предсказание так сильно впечатлило Михалкова, что он еще не раз встречался с Вангой. Каждую встречу она делилась с ним его будущим, что неизменно оказывалось правдой.