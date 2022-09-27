Ахнете, увидев Саньку из «Вора» 25 лет спустя: лишился карьеры не просто так

Михаил Филипчук дебютировал в кино, когда был еще ребенком. В семь лет актер попал на кастинг в «Ералаш», но вместо него засветился в фильме «Вор», где сыграл мальчика по имени Санька.

Позже режиссер ленты Павел Чухрай говорил, что не пожалел о своем выборе. Филипчука он называл настоящей находкой, отмечая, что юный артист покорил абсолютно всех членов съемочной команды. Тем не менее блестящей актерской карьеры за этим так и не последовало.

По уверению Филипчука, он разочаровался в профессии актера. Артист подметил, что главное в ней — уметь хорошо врать, но врать всю свою жизнь он оказался не готов. После окончания школы Михаил поступил на факультет прикладной физики, но в итоге пожелал связать свою жизнь с бизнесом.

Некоторое время Филипчук проживал в Сан-Франциско, где стал совладельцем компании Power Management, но, судя по публикациям актера в соцсетях, он вернулся на родину. Что касается киноиндустрии, то Михаил отметил, что лишился карьеры в первую очередь потому, что ему перестали предлагать яркие роли в интересных проектах.