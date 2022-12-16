Ахнете, увидев «самого горячего» папочку их 90-х: усы и залысины на пользу не пошли

Актер Стивен Гуттенберг хорошо знаком зрителям по легендарным комедиям «Полицейская академия» и «Двое: Я и моя тень». В 90-е у обаятельного артиста было множество поклонниц по всему миру, но сегодня в нем не признать того красавца.

Карьера Гуттенберга стартовала в конце 70-х, когда он появился в картине «Мальчики из Бразилии» с самим Лоуренсом Оливье. Мировую славу Стивену принесла культовая «Полицейская академия», где он сыграл Кэри Махоуни. Затем последовали роли в нашумевших фильмах «Короткое замыкание» и «Трое мужчин и младенец». В 90-х Гуттенберг появился в семейной комедии «Двое: Я и моя тень» с сестрами Олсен. Его персонаж едва не женился на расчетливой и коварной Клариссе, но стараниями главных героинь торжество не состоялось.

Гуттенберг до сих пор остается востребованным актером и снимается у признанных режиссеров. Вот только от былого очарования Стивена почти ничего не осталось — актер отрастил усы и обзавелся залысинами. «Горячий папочка» из фильма «Двое: Я и моя тень» постепенно превращается в самого обыкновенного дедушку.