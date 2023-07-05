Ахнете, увидев редкое фото особенного сына Казючиц: растет красавцем

Анна Казючиц стойко справилась с испытаниями, уготованными ею судьбой. Артистка полюбила несвободного мужчину, за которого впоследствии вышла замуж. Но еще раньше она стала матерью особенного сына.

Избранник артистки Егор Грамматиков состоял в браке с Ликой Добрянской. Актриса боролась с онкологией, но победить страшный недуг не смогла. Так режиссер остался один с сыном Ильей, которому на момент трагедии было всего семь лет.

Со временем Казючиц смогла заменить мальчику умершую мать. В одном из интервью актриса призналась, что именно желание заботиться об Илье еще сильнее сблизило ее с Грамматиковым.

С тех утекло немало воды, и Илья стал взрослым. Звездный наследник уже успел сняться в кино, но быть актером он не хочет. Хотя привлекательная внешность наверняка помогла бы красавцу построить успешную карьеру.