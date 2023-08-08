Ахнете, увидев новую «миссис Россия» без макияжа: совсем не куколка

В этом месяце в Москве прошел конкурс красоты для россиянок, которые могут похвастаться не только привлекательной внешностью, но и счастьем в личной жизни. Титул «Миссис Россия» в этом году получила девушка из Геленджика Жанна Специальная.

Яркая блондинка с длинными кудрявыми волосами и стройной фигурой покорила сердца жюри. Сама Жанна заявила, что вовсе не рассчитывала на победу в конкурсе. Она всего лишь хотела красиво выйти из декрета и получить яркие эмоции. Самым ценным призом победительница назвала не корону и не поездку на Мальту, а множество подруг по всей стране, которых она завела во время участия в конкурсе.

На фотографиях с конкурса Жанна смотрится как живая кукла Барби: идеальная укладка, яркий макияж и сияющая улыбка. Но, судя по ее фотографиям в социальных сетях, так было не всегда. В жизни она выглядит как обычная женщина: симпатичная, но отнюдь не королева красоты. Девушка выкладывает снимки практически без макияжа и с растрепанными волосами. Только ее улыбка остается такой же открытой и приветливой.