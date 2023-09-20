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Ахнете, увидев, на кого Вертинская променяла Михалкова: в России его обожали

20 сентября 2023 19:30
Ахнете, увидев, на кого Вертинская променяла Михалкова: в России его обожали

А вот актриса о романе пожалела.

Актриса Анастасия Вертинская всегда была натурой увлекающейся, что вкупе с непревзойденной харизмой и яркой внешностью было почти опасным сочетанием. Жертвами очарования красавицы стали многие мужчины, не удержался даже Никита Михалков. После бурного романа у них родился сын, потом пара сыграла свадьбу. Однако два творческих человека не смогли ужиться и расстались.

Но следующий партнер Анастасии Вертинской снова оказался артистом. Она сошлась с Александром Градским. Пара была вместе около двух лет, но официально узами брака они себя так и не связали. Позже Вертинская вспоминала, что они были просто очень разными, и их отношениям следовало остаться просто романтическим приключением, потому что быт уничтожил все искры между ними.

Она была утонченной москвичкой из интеллигентной семьи, он — рок-музыкантом. Поэтому певец и актриса разошлись и позже не очень охотно вспоминали подробности своего романа.

Ахнете, увидев, на кого Вертинская променяла Михалкова: в России его обожали
Фото: Global Look Press/ © Evguenii Matveev, Legion-media
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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