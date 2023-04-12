Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ахнете, увидев Кэт из «Брата» в ее последней роли: тетка какая-то

Ахнете, увидев Кэт из «Брата» в ее последней роли: тетка какая-то

12 апреля 2023 18:00
Ахнете, увидев Кэт из «Брата» в ее последней роли: тетка какая-то

Актрису сложно узнать в новом образе.

Сегодня многие российские зрители считают фильм «Брат» действительно культовым и относят его к классике. Неудивительно, что поклонникам российского кино запомнились почти все актеры из этой киноленты, включая и Марию Жукову. Напомним, она сыграла весьма интересную и примечательную героиню по имени Кэт.

Последняя работа Марии просто поражает, причем не в лучшем смысле. Поклонники не узнали актрису в новом образе в сериале «Троцкий». На экране перед телезрителями предстала располневшая женщина с короткой стрижкой и в очках. Если не знать, кто это на самом деле, то мало кому удастся увидеть в ней ту самую Кэт.

Ахнете, увидев Кэт из «Брата» в ее последней роли: тетка какая-то

В последнее время Жукова снимается все реже, больше выступая в роли режиссера в направлении авангарда. Напомним, что ее фильм My Tube получил большое количество положительных откликов и был хорошо принят критиками.

Фото: Кадр из фильма «Брат», 1997, кадр из сериала «Троцкий»
Светлана Христолюбова
Светлана Христолюбова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video