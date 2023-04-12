Ахнете, увидев Кэт из «Брата» в ее последней роли: тетка какая-то

Сегодня многие российские зрители считают фильм «Брат» действительно культовым и относят его к классике. Неудивительно, что поклонникам российского кино запомнились почти все актеры из этой киноленты, включая и Марию Жукову. Напомним, она сыграла весьма интересную и примечательную героиню по имени Кэт.

Последняя работа Марии просто поражает, причем не в лучшем смысле. Поклонники не узнали актрису в новом образе в сериале «Троцкий». На экране перед телезрителями предстала располневшая женщина с короткой стрижкой и в очках. Если не знать, кто это на самом деле, то мало кому удастся увидеть в ней ту самую Кэт.

В последнее время Жукова снимается все реже, больше выступая в роли режиссера в направлении авангарда. Напомним, что ее фильм My Tube получил большое количество положительных откликов и был хорошо принят критиками.