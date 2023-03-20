Ахнете, увидев его сейчас: как изменился этот хулиган из «Ералаша»

«Если я это все съедаю, я бью тебе три щелбана. Если ты съедаешь, то ты мне», — этот выпуск киножурнала «Ералаш», где два школьника на спор съедают тарелку с 50 эклерами, может вызвать инсулиновый шок даже у здорового человека. Выиграл спор тогда герой Павла Кассинского — и он до сих пор их не ест.

Во время съемок 12-летний артист съел 22-23 эклера, после чего его тошнило несколько дней. Хулиганистого парня, которого больше всего в идее сниматься прельщала возможность безнаказанно прогуливать уроки, позвали еще в 7 эпизодов «Ералаша».

После киножурнала он, еще будучи школьником, снялся в фильме «Мой муж — инопланетянин». Далее поступил в Институт телевидения, пробовал себе в музыке и рекламе, но в итоге вернулся в кино. Кассинский запомнился зрителям по роли «деда» — сержанта Рылеева в «Солдатах». После чего актеру стали предлагать роли брутальных персонажей.

Бандит в «Возвращении Мухатара», пациент в «Интернах» или находчивый алкоголик-консьерж в «СашеТане» — образ до крайности мужественного мачо с мощным торсом сильно отличается от того, с чем Павел Кассинский стартовал на заре своей кинокарьеры. Впрочем, наверняка он по-прежнему рад, что на съемках ему не приходится есть сладкое на спор.