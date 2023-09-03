Ахнете, увидев дочь Картунковой из КВН: фигурой и красотой пошла не в мать

Ольга Картункова успевает в своей жизни многое. Она не только построила успешную карьеру юмористической артистки, избавилась от лишнего веса, но и воспитала двоих прекрасных детей. Сын Александр уже обзавелся собственной семьей, а дочь Виктория пока занимается карьерой.

Девушка решила пойти по стопам матери и связать свою жизнь с творческой профессией. Она пробует себя на поприще актрисы, хотя большого успеха добиться пока не смогла.

Младшая Картункова появлялась на сцене театра и в эпизодических ролях различных сериалов, но заметной роли так и не получила.

Однако Виктория не унывает. Она продолжает ходить на кастинги и ждать своего «звездного часа». С такой внешностью девушке должно рано или поздно повезти: она превосходит известную мать если не по таланту, то по красоте. Начинающая актриса обладает привлекательной внешностью и идеальной фигурой. На Ольгу Картункову она не слишком похожа, разве что круглыми щечками и лучезарной улыбкой.