Ахнете, увидев цыганку Кассандру 30 лет спустя: секрет вечной молодости раскрыт

Получив главную роль в сериале «Кассандра», Корайма Торрес стала звездой. Зрители до сих пор помнят и любят ее в образе знойной цыганки. С момента выхода проекта на экраны прошло уже 30 лет, и за это время в жизни знаменитости многое изменилось.

Сегодня Торрес 49 лет. Она обосновалась в Колумбии. Актрисе удалось не только построить блестящую карьеру, но и найти счастье в семейной жизни. В 1996 году она вышла замуж за актера Николаса Монтеро, который был ее партнером в сериале «Мечты и зеркала».

Своему супругу знаменитость подарила сына, которого счастливые родители назвали Ману Нико. Стоит отметить, что роды совсем не сказались на фигуре актрисы, поэтому она по-прежнему может похвастаться тонкой талией.

Поклонники отмечают, что годы не властны над Торрес, которая продолжает очаровывать всех своей красотой. Звезда выглядит гораздо моложе своих лет и, по слухам, планирует вернуться в кино. Ранее артистка призналась, что оставаться в форме ей помогают занятия плаванием и танцами.