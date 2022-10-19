Полуобнаженный красавчик: таким Глеба Романенко из «Интернов» никто не видел

Сниматься в кино Илья Глинников начал еще в 2008 году, получив эпизодические роли в сериалах «Клуб», Универ" и «Первая любовь». Но известность актеру принесла роль Глеба Романенко, сына главврача, в сериале «Интерны». Его обаятельный герой был типичным представителем «золотой молодежи», успешным и уверенным в себе мужчиной-метросексуалом. Это образ Глинников активно использовал и за кадром: он стал одним из холостяков в одноименном проекте. Правда, найти жену на шоу актеру не удалось.

А на днях он предстал перед поклонниками в соцсетях в необычном облике. Полуобнаженный Илья с длинными волосами продемонстрировал моменты своего отдыха в Казахстане. Комментаторы оценили прекрасную форму, пресс и мускулы Глинникова: он больше не похож на изнеженного «мажора» Романенко.