Ахнете, сколько зарабатывал пес из «Лесси»: ему завидовала сама Элизабет Тейлор

Первая экранизация произведений Эрика Найта о верной собаке Лесси увидела свет в 1943 году. Фильм мгновенно прославился и сделал звездами не только исполнителей главных ролей, но и пса по имени Пэл, который и сыграл Лесси.

Когда Пэл проходил кастинг, ему пришлось справиться с многочисленными испытаниями, перед тем как его из 1500 четвероногих артистов утвердили на роль. Но его старания оказались вознаграждены: во время съемок пес получил отдельную квартиру и дублера, который заменял его в самых опасных сценах. Псу платили зарплату в 250 долларов в неделю, что с учетом инфляции сегодня составило бы 200 тысяч рублей.

Подобная ситуация далеко не всегда нравилась другим артистам, участвующим в фильме. Например, юная Элизабет Тэйлор, которая сыграла главную роль Присциллы, зарабатывала всего лишь 100 долларов в неделю.

Однако Пэл, как отмечали его коллеги, был самым дружелюбным и располагающим к себе псом. Он не только отлично играл свою роль, но и смог наладить общение со всеми членами съемочной группы. И поэтому между собакой и другими актерами никогда не было настоящих конфликтов или недопонимания.