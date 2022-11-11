Ахнете: рекламу Меньшова в фильме «Москва слезам не верит» заметит только внимательный

Это сегодня реклама в кино — обычное дело. Если нужно обратить внимание зрителя на какой-либо продукт, то зачастую это делается довольно открыто, а порой даже навязчиво. Советские режиссеры в этом смысле были более изящны, нежели их современные коллеги.

В качестве яркого примера можно привести Владимира Меньшова. Многие до сих пор любят и пересматривают его фильм «Москва слезам не верит», премьера которого состоялась в 1979 году. Вот только далеко не многие заметили, что в этой ленте есть самая настоящая реклама.

Речь идет об эпизоде, в котором Катерина и ее новый знакомый Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Жора, делают вид, что смотрят телевизор. В этот самый момент в кадре звучит песня под названием «Когда уйдем со школьного двора». Таким образом Меньшов решил ненавязчиво напомнить, а заодно и прорекламировать зрителям свою драму «Розыгрыш», вышедшую на экраны в 1977 году.

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