Ахнете: причину развода Тома Круза с Николь Кидман озвучили спустя 20 лет

Том Круз и Николь Кидман поставили точку в своих отношениях 20 лет назад. Причину такого решения публике они не озвучили. Все это время поклонники гадали, что же привело столь яркую и красивую пару к разводу. Больше это не секрет.

Как сообщает портал PageSix , бывший сайентолог Майк Риндер выпустил мемуары, где и расставил все точки над «i». Примечательно, что он был членом сайентологической церкви, в которой Круз состоит по сей день.

Риндер сообщил, что актер находится под колоссальным влиянием своих кураторов. Якобы именно они и принимают все решения за Тома, лишенного возможности самостоятельно распоряжаться собственной жизнью.

Католичка Кидман не угодила представителям этой секты, а потому они принялись убеждать Круза в том, что жена мешает его духовному развитию. И убедили. Сначала актер отдалился от своей избранницы, а вскоре и вовсе принял решение о разводе.