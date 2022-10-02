Ахнете: причину развода Тома Круза с Николь Кидман озвучили спустя 20 лет
Актер оказался марионеткой в чужих руках.
Том Круз и Николь Кидман поставили точку в своих отношениях 20 лет назад. Причину такого решения публике они не озвучили. Все это время поклонники гадали, что же привело столь яркую и красивую пару к разводу. Больше это не секрет.
Как сообщает портал PageSix, бывший сайентолог Майк Риндер выпустил мемуары, где и расставил все точки над «i». Примечательно, что он был членом сайентологической церкви, в которой Круз состоит по сей день.
Риндер сообщил, что актер находится под колоссальным влиянием своих кураторов. Якобы именно они и принимают все решения за Тома, лишенного возможности самостоятельно распоряжаться собственной жизнью.
Католичка Кидман не угодила представителям этой секты, а потому они принялись убеждать Круза в том, что жена мешает его духовному развитию. И убедили. Сначала актер отдалился от своей избранницы, а вскоре и вовсе принял решение о разводе.