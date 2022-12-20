Ахнете при виде располневшей «Доярки из Хацапетовки»: от миниатюрной красавицы не осталось и следа

Евгения Осипова стала известна на всю страну после сериала «Доярка из Хацапетовки». Миллионы зрителей влюбились в главную героиню и были уверены, что сериал откроет ей двери в другие проекты. Однако жизнь артистки сложилась совсем иначе.

Дело в том, что во время работы над сериалом «Башня» она познакомилась с оператором Анатолием Симченко. Их роман привел к рождению сына Максима, а чуть позже — наследницы Сони.

Такие серьезные жизненные перемены заставили артистку пересмотреть свои приоритеты. Ради семьи она решила отказаться от успешной карьеры и с головой ушла в домашнее хозяйство. Сегодня Осипова полностью посвящает себя своим родным и не планирует вновь оказаться на съемочной площадке.

Жизненные перемены сказались и на внешности знаменитости. Не так давно она появилась в эфире программы «Звезды сошлись» и шокировала преданных фанатов своим внешним видом. Дело в том, что Евгения набрала лишние килограммы и больше не похожа на свою знаменитую героиню, которая покорила сердца миллионов мужчин.