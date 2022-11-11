Ахнете: почему любимец Олега Табакова не дожил до тридцати пяти

Игоря Нефедова так и хочется назвать счастливчиком. Отец актера был знаком с Олегом Табаковым, с которым договорился о том, чтобы тот взял его наследника в свою театральную студию. Режиссер выдвинул лишь одно условие: он должен увидеть в парне талант.

Табаков был поражен способностями Нефедова и всячески содействовал развитию его карьеры. Со временем артист и вовсе стал любимцем Олега Павловича, которого ни разу не разочаровал. Когда Игорю было 25 лет, его имя вписали в «Энциклопедию советского кино», а такой участи удостаивались немногие.

Поклонники преследовали Нефедова по пятам: артист был вынужден засыпать и просыпаться, слыша их крики под своим окном. Чтобы выйти из дома и остаться неузнанным, он надевал капюшон и черные очки. Вскоре популярность вскружила голову актеру, и тот начал соглашаться на работу только с такими именитыми режиссерами, как Михалков или Прохоров.

Звездная болезнь привела к плачевным последствиям. В 90-е, когда на фоне кризиса в кинематографе актер особенно сильно нуждался в ролях, те режиссеры, которым он когда-то отказал, больше не хотели звать его в свои проекты.

Ситуацию усугубила и неудавшаяся личная жизнь знаменитости. Первая супруга бросила Нефедова ради другого, после чего он пристрастился к алкоголю. Из-за того, что артист постоянно пропускал репетиции, его выгнали из театра. Он женился еще раз, но вторая жена не стала терпеть запои актера и вскоре ушла от него к новому возлюбленному.

Актер пытался вернуть супругу, но тщетно. В результате он впал в такое отчаяние, что наложил на себя руки. Когда Нефедов ушел из жизни, ему было всего 33 года.