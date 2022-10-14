Ахнете: почему дочь Елены Воробей оказалась в специнтернате

Личная жизнь Елены Воробей оказалась довольно непростой. Артистка несколько раз была замужем, однако счастье материнства обрела вне брака. Узнав о том, что знаменитость беременна, ее возлюбленный по имени Игорь от ребенка не отказался, но официально регистрировать отношения не пожелал.

В интересном положении Воробей не стала приостанавливать свою творческую деятельность, что привело к печальным последствиям. Наследница артистки София появилась на свет раньше положенного срока и была очень слабой. Поначалу девочка несколько отставала от своих сверстников в развитии, но благодаря усилиям матери догнала их и пошла в первый класс.

После этого воспитанием малышки по большей части занималась бабушка. Когда же звездной наследнице исполнилось 14 лет, ее отношения с матерью окончательно испортились. София упрекала мать в том, что та ее совсем не понимает и уделяет ей мало времени. Тогда Воробей отправила дочь в специнтернат, расположенный в ста километрах от Москвы.

Это была школа-пансион, где детям не разрешалось пользоваться Интернетом, а видеться с родными они могли только по выходным. Звезда полагала, что это поможет ее ребенку почувствовать и осознать всю ценность семьи. И план юмористки удался.

Со временем ее наследница отпустила обиды на мать и смогла найти с ней общий язык. Как пишет портал «Культурология », этому поспособствовали строгие порядки, установленные в интернате, и общение Софии со сверстниками, которые тоже оказались в затруднительной ситуации.