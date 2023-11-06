Ахнете от удивления: сколько лет экранной жене Никулина в «Бриллиантовой руке»

«Бриллиантовая рука» снята в 1968 году, но любима до сих пор. Казалось бы, в истории этой картины не осталось белых пятен.

На самом деле, они есть. И касаются в первую очередь возраста экранных персонажей. Мало кто знает, сколько лет Семену Горбункову и его жене Надежде. Современным зрителям они кажутся парой в возрасте ближе к пятидесяти.

Однако по сценарию супруги намного моложе. Семену Семеновичу около сорока. Про женщину и вовсе сказано только одно: что она значительно моложе и энергичнее своего мужа.

Логично предположить, что Надежде Ивановне около 30-35 лет. Нине Гребешковой, которая исполнила роль жены главного героя, на момент съемок исполнилось 38 лет.