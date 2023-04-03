Ахнете от изумления: посмотрите, как преобразилась россиянка ради мести бывшему мужу

Светлану в «Модный приговор» привел бывший одноклассник Нил. Он встретил ее в кафе и не поверил своим глазам. Строгий муж превратил яркую и эффектную блондинку в замарашку и ушел к любовнице.

Экспертов программы попросили поработать с имиджем героини и отомстить бывшему супругу. Сначала Светлана отправилась по магазинам сама. Для первого выхода она выбрала косуху в сочетании с черной полупрозрачной юбкой, ботинками а-ля берцы и беретом. Новый лук преобразил ее буквально до неузнаваемости. Второй образ с черным платьем из пайеток и лаковыми туфлями выглядел слишком празднично, хотя и подчеркивал достоинства фигуры и женственную натуру девушки. Третий образ выглядел менее удачным: переливающееся платье не сочетались с пиджаком по фактуре.

Стилисты также предпочли одеть Светлану в два платья. «Гвоздем» третьего комплекта стал ярко-синий комбинезон. Кроме того, в их стилистических решениях было больше ярких акцентов. Изумрудные шпильки смотрелись с фиолетовым пиджаком и платьем золотого цвета как минимум интересно.

Девушка предпочла забрать наряды, которые выбрала сама. В том, что месть бывшему мужу удалась, не сомневался ни модный суд, ни зрители.