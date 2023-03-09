Ахнете от изумления: как выглядит самая красивая бабушка Европы (фото)

53-летняя Екатерина Егина из Рязани носит титул самой красивой бабушки Европы не просто так. Конкурс, в котором она участвовала скорее в шутку, не перевернул ее и без того насыщенную жизнь, а лишь вновь продемонстрировал, что женщина может быть красивой и востребованной вне зависимости от возраста.

Жительница Рязани в Болгарии обошла три десятка конкуренток со всего мира и покорила жюри джазовым вокальным номером. Екатерину выгодно отличала еще и безупречная физическая форма: она много лет занимается фитнесом и мотокроссом, сплавляется на байдарках и ходит босиком даже в мороз.

У Екатерины Егиной двое детей и двое внуков. В 2019 году она победила на конкурсе Russia World Classic, открыла свой бизнес по продаже здорового питания и кардинально сменила имидж. В комментариях подписчики спрашивают у звездной бабули совета и хвалят ее внешний вид. «Чтоб я так выглядела в 53, решила я сказать», «Красавица невозможная. Пример всем дамам на этой планете!» — резюмировали поклонники.