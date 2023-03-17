Ахнете от изумления: как на самом деле в СССР появились духи «Красная Москва»

«Красная Москва» — самый популярный и узнаваемый советский аромат в 1940-1950-х годах. За ним отстаивали многочасовые очереди, его превозносили иностранцы. Духи удостоились почетного приза на Всемирной выставке в Брюсселе. Однако придумали ароматную композицию из фиалок и ирисов задолго до этого.

Прообразом «Красной Москвы» стали духи «Любимый букет императрицы». А появились они так: в 1913 году семья парфюмеров Брокар преподнесла матери Николая II особый подарок. В честь 300-летия дома Романовых на фабрике французских парфюмеров изготовили для Марии Федоровны фигурку из воска, которая источала аромат фиалок, роз и жасмина. Подарок пришелся по вкусу императрице, и после этого сочетание цветочных ароматов начали выпускать во флаконах — как парфюмерию.

Со сменой власти в России Брокары переименовали свою фабрику. В 1925 году новое название получили и духи. Так букет императрицы стал «Красной Москвой». В советское время аромат претерпел изменения по части химического состава: многие компоненты было просто не достать. Но «якорная» основа аромата (фиалко-ирисовый аккорд, бергамот, гвоздика, иланг-иланг, флендоранж) сохранилась.

Большой поклонницей «Красной Москвы» была Любовь Орлова. А сами духи мелькают во многих советских киношедеврах: «Девчата», «Покровские ворота», «Здравствуй и прощай».