Ахнете, куда на самом деле пропала жена Новосельцева из «Служебного романа»

В одном из эпизодов «Служебного романа» Людмила Прокофьевна и Верочка судачат о личной жизни Новосельцева. Знакомая со всеми слухами секретарша с удовольствием рассказывает начальнице, что супруга бросила Анатолия вместе с двумя детьми. Ранее Лиза Леонтьева работала в строительном отделе, но затем увлеклась ревизором и оставила семью и работу ради него.

А в Сети уже раскрыли возможную судьбу героини, которая так ни разу и не показалась в кадрах фильма. По мнению автора Дзен-канала «Кино без мужа », Лиза могла уехать в поисках счастья на Крайний Север — на Чукотку или на Камчатку, в Сибирь. В советские годы поговаривали об огромных зарплатах, которые платят сотрудникам в тех регионах. На это может намекать и проникновенный монолог Новосельцева, когда он заявил, что любит свой город. Видимо, супруга предлагала переезд сначала ему, но он отказался покидать Москву. А комментаторы предложили еще несколько вариантов развития событий в жизни Леонтьевой.