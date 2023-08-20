Ахнете, кто озвучивал дядю Федора: актриса невероятной красоты (фото)

Знаменитости было больше 50 лет, когда она работала над легендарным мультиком.

Владимир Попов представил советскому зрителю мультфильм «Трое из Простоквашино» в 1978 году. Зрители остались в восторге от ярких героев, которые полюбились и взрослым, и детям. Но далеко не все догадывались, какие артисты стояли за любимыми персонажами.

Как оказалось, голос дяде Федору, ответственному мальчику, который собирает вокруг себя друзей в деревне, подарила актриса Мария Виноградова. За годы карьеры она снялась во многих прославленных фильмах и отличалась красотой и харизмой. Зрители видели ее в «Заводном мальчике», «Простой истории» и «Я шагаю по Москве».

Но прославилась она именно как актриса дубляжа.

Помимо дяди Федора Виноградова озвучила, например, Костю Малинина в мультике «Баранкин, будь человеком», Маугли в одноименном мультфильме и Незнайку в кукольном сериале начала 70-х. Всего же в ее карьере числится около 300 работ по озвучке как для российских, так и для иностранных проектов.