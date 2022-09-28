Ахнете: кого прочил Гайдай на роль тунеядца Феди из «Операции "Ы"»

Алексей Смирнов засветился в фильме Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» в образе тунеядца Феди. Со своей ролью актер справился блестяще. Одно лишь его появление в кадре всегда говорило зрителям о том, что непременно будет смешно.

Но, как оказалось, этот персонаж мог достаться совсем другому актеру. На роль верзилы, загремевшего на 15 суток, Гайдай прочил Станислава Чекана. Причина, по которой режиссер в итоге не позвал артиста в проект, ставший легендарным, до сих пор неизвестна.

Любопытно также, что Федю мог воплотить и Михаил Пуговкин. Вот только актер слишком долго раздумывал над предложением режиссера, после чего и вовсе ответил отказом.

Как бы там ни было, Смирнов стал достойной заменой и первому, и второму претендентам. Любопытно, что в картине актер играет сразу две роли: именно он воплотил покупателя на рынке, который сказал всего два слова, ставшие знаменитыми: «срамота» и «заверните».