Ахнете, когда узнаете, о ком речь: этого гениального актера долгое время считали уродом

Картина «Собачье сердце» вышла на экраны в 1988 году и быстро стала классикой. Миллионы зрителей любят экранизацию повести Михаила Булгакова. Успеху фильма способствовала талантливая актерская игра Владимира Толоконникова, воплотившего образ Шарикова. Слава пришла к нему поздно — в 45 лет.

Когда Владимир Бортко искал подходящую кандидатуру на главную роль, он попросил найти «самого уродливого актера». Требования оказались следующими: низкий лоб, большой рот, оттопыренные уши. Основным претендентом был Николай Караченцов, однако вскоре у артиста появился конкурент.

Бортко попался снимок никому не известного Толоконникова, и режиссер понял: перед ним самый настоящий Полиграф Полиграфович Шариков. Актера вызвали на пробы, и он блестяще справился с поставленной задачей — постановщик хохотал от души.