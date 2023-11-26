Ахнете, когда увидите: как выглядит дом из «Любовь и голуби» 40 лет спустя

Для съемок картины «Любовь и голуби» Владимир Меньшов очень долго искал подходящую деревню в Сибири. Но ничего не смог найти. Тогда он обратил взор на Карелию.

Именно здесь, в Медвежьегорске, в доме №12 по ул. Нижней и запечатлели большую часть комедии. Голубятню и кухню-веранду построили специально для фильма.

Здание можно увидеть до сих пор. Правда, выглядит оно не так, как в кино. В 2011 году сооружения сгорели. Новый владелец участка постепенно восстановил их.

Он построил все из современных материалов. Но постарался стилизовать, чтобы вышло «как в кино». А в саду даже посадил подсолнухи. Получилось или нет, можно оценить на фото, которыми активно делятся туристы в социальных сетях.