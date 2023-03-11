Ахнете, когда прочитаете: как в гареме использовали яйца на самом деле

Продукт можно было встретить не только во время завтрака.

Жительницы гарема старательно следили за своей внешностью и большую часть времени уделяли уходовым процедурам. Именно благодаря своей красоте они завоевывали сердце султана и других высших лиц империи, поэтому любыми средствами старались поддерживать свою привлекательность.

Например, для мягкости рук они использовали весьма необычное средство. Две наложницы делили между собой сырое яйцо. Сначала одной доставался желток, который она смешивала с оливковым маслом, половиной ложки меда и лимонным соком. Смесь нужно было нанести на руки, подержать 10 минут и смыть под теплой водой.

Вторая же, как рассказала историк Яна Бай-Лилик порталу Wday, проделывала тоже самое с белком, а на следующий день они менялись. Это нехитрое средство, которое необходимо было применять регулярно, помогало держать руки девушек нежными и ухоженными, и даже султан не мог устоять перед их нежными прикосновениями.