Ахнете: какая российская звезда 90-х пела для заставки «Утиных историй»

Поколение зрителей, выросшее в 90-е годы, уже могло познакомиться на ТВ не только с советской анимацией, но и с зарубежными мультфильмами. Чаще всего они были представлены студией «Дисней». Именно от нее на экране выходили, например, версия «Винни-Пуха» с Тигрой и Крошкой Ру, «Черный плащ» и «Утиные истории».

Маленькие поклонники мультиков любили не только каждого героя, но и музыкальную заставку к сериям, под которую они спешили к экранам. «Черный плащ: только свистни, он появится», — эти слова зрители прошлых лет помнят до сих пор. И, как оказалось, они все это время хорошо знали исполнителя этих строк.

Песни к заставкам записывал популярный в то время певец Мурат Насыров. Он мастерски владел вокалом, поэтому мог немного менять голос. Например, в «Черном плаще» он брал как высокие, так и низкие ноты, для строчек в «Винни-Пухе» — «Мишка, плюшевый мишка» — делал тембр бархатным и нежным. А в «Утиных историях» задорно распевал за кадром: «Утки у-у-у».