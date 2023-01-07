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Ахнете, как выглядит 86-летняя стюардесса: пенсионерка продолжает покорять небеса

7 января 2023 12:30
Ахнете, как выглядит 86-летняя стюардесса: пенсионерка продолжает покорять небеса

Женщина ломает все стереотипы.

Авиатуристы привыкли видеть молодых привлекательных стюардесс, которые всегда выглядят безупречно. Девушки, выбирая такую профессию, заранее понимают, что к 45 годам они уже станут пенсионерками. Впрочем, есть один прецедент.

Бетт Нэш сейчас 86 лет, и она продолжает быть бортпроводницей. Непростая работа в воздухе обычно серьезно сказываться на здоровье. Но женщина пока не жалуется на плохое самочувствие. На вопросы по поводу завершения ее карьеры, она всегда пожимает плечами.

Несмотря на то, что профессия Бетт весьма напряженная и местами даже опасная, она смогла остаться привлекательной дамой.

Возраст наградил женщину морщинами, но в ее случае это никак не уродует внешность. Наоборот, глядя на такую приятную стюардессу с огромным опытом, сразу становится спокойнее и кажется, что вы находитесь в безопасности.

Ахнете, как выглядит 86-летняя стюардесса: пенсионерка продолжает покорять небеса

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Фото: кадры из YouTube видео ABC News (2022), Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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