Ахнете: как в СССР объединили «Приключения Буратино» и программу «Здоровье»

Еще до появления теледоктора Елены Малышевой зрителям азы медицины объясняла с экрана Юлия Белянчикова. Она вела программу «Здоровье» с 1969 года на протяжении почти 20 лет, сделав ее одной из самых успешных передач на ТВ. Многие россияне, родившиеся в тот период, до сих пор помнят музыку из заставки проекта. Легкий мелодичный проигрыш был взят из пьесы Юрия Саульского «Сталактиты». Целиком произведение композитора транслировали на телеконцертах оркестра «Голубой экран».

А автор Дзен-канала kin0guru , внимательно ознакомившись со «Сталактитами», обнаружил, что пьеса очень похожа на другую популярную советскую мелодию. Именно под такую музыку рождался главный герой в «Приключениях Буратино». Звуковая дорожка к картине была записана в 1975 году композитором Алексеем Рыбниковым. И, по мнению блогера, автор мог вдохновляться творением Саульского или случайно вспомнить заставку из «Здоровья» и неосознанно использовать эти аккорды в работе.