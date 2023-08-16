Ахнете, как сейчас выглядит дочь Фриске, у которой подозревали ожирение (фото)

Наталья Фриске в прошлом году стала мамой. Свою дочь Луну звезда от публики не прятала. И малышка быстро стала жертвой хейтеров.

Интернет-пользователи «диагностировали» у девочки ожирение. По мнению многих, на фотографиях звездная наследница выглядит слишком крупной. А когда сестра Жанны Фриске озвучила вес крохи, то подписчики испытали неподдельный шок.

Когда в апреле малышке исполнился один год, она весила 14-15 килограммов. Фриске не стала спорить с фолловерами и признала, что ее дочь страдает от лишнего веса. При этом она четко дала понять злопыхателям, что их мнение не имеет для нее большого значения.

Не так давно Фриске-младшая показала фанатам новые снимки любимой дочери. И в этот раз интернет-пользователи осыпали кроху комплиментами. На фото Луна выглядит как вполне обычный здоровый ребенок.