Ахнете, как Мордюкова умудрилась оскорбить любимца всех россиянок одним словом

Нонна Мордюкова всегда была окружена талантливыми актерами, рядом с которыми мечтали оказаться многие женщины. Но актриса не испытывала пиетета по отношению к своим коллегам, а к некоторым и вовсе относилась пренебрежительно.

Звезда экрана отличалась пылким нравом: она не любила ходить вокруг да около, всегда говорила то, что думала. Под конец жизни артистка уже практически не снималась, потому что не видела перед собой хороших сценариев.

Однажды Мордюковой предложили сыграть в фильме с известным французским актером Жераром Депардье. Вот только артистке все это было вовсе не интересно. Она отказалась, заявив, что играть там было нечего, и всего одним словом оскорбила любимца всех россиянок.