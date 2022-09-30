Ахнете: как мама Стифлера из «Американского пирога» выглядит в 61 год

Дженнифер Кулидж начала являться во снах тысячам подростков после того, как сыграла роль мамы Стифлера в культовом фильме «Американский пирог». Тогда яркой и сексуальной блондинке с пышными формами было 38 лет.

Впоследствии знаменитость появилась и в трех продолжениях проекта и во многих других картинах, среди которых были не только комедии, но и драматические фильмы. Активно снимается в кино звезда и по сей день, несмотря на то что за прошедшие годы ее внешность изменилась.

Поклонники не без сожаления отмечают, что 61-летняя Кулидж заметно постарела. В своих социальных сетях она публикует снимки, на которых выглядит превосходно, однако в Сети есть кадры, где видно, что знаменитость набрала лишний вес, а ее лицо покрылось морщинами.

Отметим, что, судя по информации в Сети, актриса так и не обзавелась ни мужем, ни детьми. Она активно занимается благотворительностью, защищая права животных и поддерживая людей, больных СПИДом.