Ахнете, что пришлось пережить Наталье Гвоздиковой на съемках «Большой перемены»

В 1973 году советские зрители впервые увидели телефильм Алексея Коренева «Большая перемена». Главные роли получили Михаил Кононов, Светлана Крючкова, Наталия Богунова, Александр Збруев, Евгений Леонов и Наталья Гвоздикова. Сюжет рассказывал о молодом преподавателе, который начинает работать в вечерней школе. Учить взрослых людей оказывается даже тяжелее, чем выстраивать отношения с детьми. К тому же у педагога был проблемный роман с собственной невестой.

Актеры блестяще исполнили свои роли. А на Наталью Гвоздикову «свалилась» двойная нагрузка на площадке. Как рассказала актриса в одном из интервью, она не только сыграла аспирантку Полину, но и «засветилась» в массовке. Обеих героинь можно увидеть во сне персонажа Кононова — Нестора Петровича.

В тот момент, когда он бегает и пытается объяснить сидящей в кабине Полине, что ее самолет не взлетит, в толпе стоит «еще одна» Гвоздикова в красном платье. Узнать ее можно по светлым волосам. Для роли Полины актриса носила темный парик.