Ахнете, что на самом деле скрывает охотница за чужими мужьями из «Склифосовского»

Статная блондинка Евгения Лютая на экране часто получает роли роковых красоток. Ее героини — это обычно отрицательные персонажи, которые в погоне за собственной страстью пренебрегают другими людьми. Например, в сериале «Склифосовский» Лютая сыграла реаниматолога Анну Ханину, настоящую беспринципную охотницу за чужими супругами.

В реальной жизни Евгения на подобные подлости не была способна, хоть и у нее была довольно насыщенная личная жизнь. Ее подробности она скрывает. Несмотря на несколько браков, сейчас 43-летняя актриса одна воспитывает сыновей. Мальчиков Евгения также предпочитает не выставлять напоказ в соцсетях и крайне редко делится их снимками.

Ее первые серьезные отношения завязались в Щукинском училище с Антоном Макарским. Пара собиралась пожениться, но затем влюбленные расстались. Причину они объясняли по-разному: Лютая настаивала, что была слишком молода для брака, а актер намекал, что Женя ушла к другому мужчине.

В начале нулевых актриса вышла замуж за режиссера Алексея Быстрицкого. Брак долго не продлился: Евгения не скрывала, что мечтала сниматься в фильмах супруга, но он не предлагал ей роли. В путешествии на Кубе гадалка предсказала ей связь с темнокожим мужчиной. Так и вышло: вскоре Лютая вышла замуж за бизнесмена из Нигерии Стива Адамса, с которым познакомилась в танцевальном классе. В 2011 году актриса родила сына Санни. Но религиозные и культурные противоречия оказались сильнее любви, и супруги не смогли сохранить семью.

Третьим мужем Евгении стал музыкант Борис Дьяков. С ним она познакомилась, будучи замужем за Стивом. В 2016 году после развода актриса быстро вышла замуж за нового возлюбленного и снова стала мамой, родив сына Филиппа. Однако и этот брак через несколько лет закончился расставанием супругов.