Ахнете, чем обернулся фиктивный брак Кондулайнен: никто такого не ожидал

Елена Кондулайнен пошла на обман, чтобы добиться желаемого. Актриса заключила фиктивный брак, не зная, что этот шаг раз и навсегда изменит ее жизнь.

Ради московской прописки звезда экрана стала женой некоего бизнесмена. Уже после свадьбы она осознала, что питает чувства к своему лжесупругу. Да и предприниматель был не прочь, чтобы его отношения с Кондулайнен вышли на новый уровень. В результате этого фиктивного брака на свет появился Михаил. Для артистки это был уже второй наследник. В первом браке она родила сына Александра.

Впоследствии Елена и ее муж решили обвенчаться в церкви. Но спасти семью, которой изначально не должно было быть, не вышло. Супруги прожили вместе несколько лет и расстались. Одна из самых ярких красавиц отечественного кино выходила замуж еще дважды. По словам звезды, с бывшими мужьями она поддерживает дружеские отношения.