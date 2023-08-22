Ахеджакова разрыдалась на сцене московского театра: вот что она сказала

Лия Ахеджакова избегает внимания публики и тем не менее вновь попала в новостные заголовки. Актриса вышла на сцену Московского Театра Юного Зрителя, но вовсе не за тем, чтобы принять участие в спектакле.

Звезда «Служебного романа» пришла, чтобы проводить в последний путь своего коллегу Игоря Ясуловича. Артист, которому был 81 год, скончался от почечной недостаточности. Его смерть стала для знаменитости большим потрясением.

На церемонии прощания Лия Меджидовна расчувствовалась настолько, что не смогла сдержать слез. Разрыдавшись, она произнесла слова, от которых мурашки по коже.

«Это друг моей юности, один из самых очаровательных людей», — цитирует Ахеджакову «Московский комсомолец».

Затем она восхитилась тем, каким благородным человеком был покойный. По уверению артистки, Игорь Николаевич никогда никому не завидовал, а если с кем-то и соперничал, то только с самим собой.