Ах, вот оно что: откуда взялась привычка покупать девочкам именно розовую одежду

Желая подчеркнуть женственность и нежность маленьких дочерей или мужественность своих сыновей, родители выбирают одежду, игрушки и даже мебель двух разных цветов. Сложилось так, что девочек привыкли ассоциировать с розовым, а мальчиков – с голубым.

Однако ещё в начале прошлого века такое разделение отсутствовало, и малышей одевали в белые платья из хлопка. Впрочем, детская мода, как и взрослая, не стояла на месте. В середине 20 века розовый становится символом женской свободы, и производители вещей для девочек также перенимают эту тенденцию.

Уже в 60-х годах этот цвет окончательно укрепляется в сознании людей, символизируя представительниц прекрасного пола. Модные журналы, именитые дизайнеры одежды и производители косметики используют этот оттенок для привлечения девушек. А затем уже для маленьких девочек массово создаются розовые игрушки и милые наряды.