Ах, какая женщина: народ изумила фотография Стаса Михайлова с матерью
Фанаты не обнаружили мамины черты у звезды эстрады.
Большое сердце кумира российских женщин Стаса Михайлова уже давно занято: в нем есть место как жене Инне, шестерым детям, так и, конечно, маме Людмиле Михайловне.
Певец не забывает признаваться маме в любви в социальных сетях. В День матери артист выложил совместное фото и поблагодарил за заботу, поддержку и ласку.
Подписчики присоединились к поздравлениям и похвалили Михайлова за чуткость к родительнице.
«Вы настоящий достойный сын!», «Хвала тебе за любовь к родителям», «Пока жива ваша мама, вы ребенок, да продлит ее дни бог», — написали в комментариях. «У тебя прекрасная мама, Стас! Дай бог ей крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия, счастья, любви родных!» — желали поклонники под публикацией.
Многие обратили внимание, что певец совсем не похож на свою маму, а вот его младшая дочь Маша — просто копия бабушки.
«Мама и Маша одинаковые просто. Машулька — вылитая бабушка», «Как же Ваша младшая девочка похожа на бабушку!» — не уставали удивляться фанаты.