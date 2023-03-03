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Ах, какая женщина: народ изумила фотография Стаса Михайлова с матерью

3 марта 2023 08:45
Ах, какая женщина: народ изумила фотография Стаса Михайлова с матерью

Фанаты не обнаружили мамины черты у звезды эстрады.
 

Большое сердце кумира российских женщин Стаса Михайлова уже давно занято: в нем есть место как жене Инне, шестерым детям, так и, конечно, маме Людмиле Михайловне.

Певец не забывает признаваться маме в любви в социальных сетях. В День матери артист выложил совместное фото и поблагодарил за заботу, поддержку и ласку.

Подписчики присоединились к поздравлениям и похвалили Михайлова за чуткость к родительнице.

«Вы настоящий достойный сын!», «Хвала тебе за любовь к родителям», «Пока жива ваша мама, вы ребенок, да продлит ее дни бог», — написали в комментариях. «У тебя прекрасная мама, Стас! Дай бог ей крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия, счастья, любви родных!» — желали поклонники под публикацией.

Многие обратили внимание, что певец совсем не похож на свою маму, а вот его младшая дочь Маша — просто копия бабушки. Ах, какая женщина: народ изумила фотография Стаса Михайлова с матерью

«Мама и Маша одинаковые просто. Машулька — вылитая бабушка», «Как же Ваша младшая девочка похожа на бабушку!» — не уставали удивляться фанаты.

Фото: Global Look Press, соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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