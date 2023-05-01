Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Агутин зря прячет американскую дочь: стесняться точно нечего (фото)

Агутин зря прячет американскую дочь: стесняться точно нечего (фото)

1 мая 2023 16:40
Агутин зря прячет американскую дочь: стесняться точно нечего (фото)

Артист предпочитает оберегать наследницу от внимания публики.

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета родилась в 1999 году, а спустя год артисты стали мужем и женой. Девочка выросла в творческой обстановке, поэтому при первой возможности начала заниматься музыкой и создала собственную группу в Майами, где живет с самого детства.

Прославленный артист старается не рассказывать о Лизе своим поклонникам, но в исключительных случаях может поделиться новостями о ее жизни. Так, недавно в своем Telegram-канале он опубликовал два снимка дочери, а пост приурочил к ее дню рождения.

«Лиза, ты красивый человек. Я более чем доволен результатом», — пишет музыкант.

Пользователи Сети высоко оценили трогательную публикацию. В комментариях они присоединились к поздравлениям и осыпали именинницу комплиментами. По их мнению, Лиза унаследовала красоту родителей, а ее отцу нужно перестать скрывать ее от публики.

Агутин зря прячет американскую дочь: стесняться точно нечего (фото)

«Красавица!», «Настоящая модель», «Лиза прекрасно выглядит, звездочка», — делятся мнением подписчики.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video