Агутин зря прячет американскую дочь: стесняться точно нечего (фото)

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета родилась в 1999 году, а спустя год артисты стали мужем и женой. Девочка выросла в творческой обстановке, поэтому при первой возможности начала заниматься музыкой и создала собственную группу в Майами, где живет с самого детства.

Прославленный артист старается не рассказывать о Лизе своим поклонникам, но в исключительных случаях может поделиться новостями о ее жизни. Так, недавно в своем Telegram-канале он опубликовал два снимка дочери, а пост приурочил к ее дню рождения.

«Лиза, ты красивый человек. Я более чем доволен результатом», — пишет музыкант.

Пользователи Сети высоко оценили трогательную публикацию. В комментариях они присоединились к поздравлениям и осыпали именинницу комплиментами. По их мнению, Лиза унаследовала красоту родителей, а ее отцу нужно перестать скрывать ее от публики.