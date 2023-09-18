Агутин сознался Варум в изменах: такой реакции от любимой точно не ожидал

Брак с Анжеликой Варум стал для Леонида Агутина вторым по счету. Они познакомились в 1997 году, ради молодой певицы артист оставил гражданскую супругу, с которой воспитывал дочь. В 2000 году музыканты отправились под венец. С тех пор пара вместе не только живет, но и часто выступает на сцене.

Однако все эти годы не утихают слухи о неверности Агутина своей любимой. И, как оказалось, измены в их браке действительно были. Несколько лет назад музыкант увлекся, отмечая окончание музыкального фестиваля. Варум покинула ресторан, решив отдохнуть в своем гостиничном номере в одиночестве.

Утром все СМИ облетели снимки ее мужа, который страстно целовал незнакомую девушку. Исполнитель не пытался оправдаться, признавшись, что даже не помнит прошлый вечер. Певица тяжело переживала это предательство, она собрала вещи и уехала к маме, прекратив все общение с избранником.

Уже чрез пару дней паре вновь пришлось выступать дуэтом. Они отработали концерт, но за кулисами хранили молчание. А вот на следующем выступлении Варум не выдержала. И такой реакции от жены Агутин не ожидал.

Она первая вызвала его на разговор. Супруги долго беседовали и даже плакали. Несмотря на случившуюся размолвку, пара нашла в себе силы преодолеть эту ситуацию и пойти дальше.