Агутин показал редкое фото мамы: это вызвало настоящий фурор в Сети

«Я бы говорил тебя прямо, если б не любил тебя, мама», — эти строки из песни Леонида Агутина «Мама» порой вступают в конфликт с реальностью.

Певец редко показывает в личных соцсетях дочь или маму. Поэтому опубликованная им фотография родительницы вызвала настоящий ажиотаж среди подписчиков. «Никогда не видела вашу маму, и вы никогда про нее не говорили. Все время папа в ленте», — как будто укоряя, написала поклонница.

Людмиле Агутиной 82 года. В молодости она занималась танцами, большую часть жизни посвятила преподаванию. Родительница артиста — заслуженный учитель начальных классов.

В комментарии под публикацией фанаты хитмейкера восторгались красотой его мамы, желали ей долголетия и благодарили за талантливого сына. «Если бы не эта женщина, мое музыкальное детство осталось бы без песен „Хоп, хэй, ла-ла-лей“ и „Парень чернокожий“», «Вы сделали подарок всем нам в виде музыки Леонида Агутина!» — восклицали поклонники. «Наведались» в блог певца и бывшие коллеги Людмилы Леонидовны.