Агутин от них без ума: рецепт простых котлет по рецепту Варум
Матримониальный союз звезд неспроста живет и здравствует уже много лет.
Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Анжелика Варум усвоила простую истину. Поэтому, в отличие от коллег по цеху, за долгие годы не только не развелась, но и заметно укрепила брак с Леонидом Агутиным.
Чуть ли не каждые выходные певица балует мужа «волшебными» котлетами. Их простым и быстрым рецептом она охотно поделилась с поклонницами. Вот как звезда готовит лакомство, способное свести с ума любого мужчину.
Что понадобится:
- Фарш куриный (берет половину грудки, половину бедра) — 1 кг;
- Лук — 1 шт;
- Средний кабачок и яйцо — по 1 шт;
- Пара зубчиков чеснока, соль и перец — по вкусу.
Как готовит Варум:
- Чеснок, кабачок и луковицу измельчает в блендере «в кашицу» (можно добавить немного воды для нужной консистенции). Затем добавляет в фарш яйцо, перец и соль.
- Мокрыми руками формирует котлеты, которые можно обвалять в муке или манке, но не обязательно. Котлеты обжаривает с двух сторон. Недолго, всего по паре минут, но до золотистой корочки.
- Затем на кастрюлю, в которой кипит вода, ставит дуршлаг и выкладывает обжаренные котлеты. Накрывает крышкой. Готовит таким образом еще 25 минут.
- Важно не упустить воду, чтобы она не выкипела раньше времени. Котлеты получаются — чистое наслаждение.
Фото: Legion-Media