Агутин от них без ума: рецепт простых котлет по рецепту Варум

Матримониальный союз звезд неспроста живет и здравствует уже много лет.

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Анжелика Варум усвоила простую истину. Поэтому, в отличие от коллег по цеху, за долгие годы не только не развелась, но и заметно укрепила брак с Леонидом Агутиным.

Чуть ли не каждые выходные певица балует мужа «волшебными» котлетами. Их простым и быстрым рецептом она охотно поделилась с поклонницами. Вот как звезда готовит лакомство, способное свести с ума любого мужчину.

Что понадобится:

Фарш куриный (берет половину грудки, половину бедра) — 1 кг;

Лук — 1 шт;

Средний кабачок и яйцо — по 1 шт;

Пара зубчиков чеснока, соль и перец — по вкусу.

Как готовит Варум: