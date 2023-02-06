Агутин оправдался за «дикий» райдер, но народ ему не поверил

Перелет бизнес-классом, роскошные авто и пятизвездочный отель — если вы думаете, что это ежедневная рутина какого-нибудь арабского шейха, то нет. Это выдержки из райдера Леонида Агутина. Певец пытался оправдаться, но получилось ли?

В нашумевшем списке концертных требований, как обнаружил канал «Новый очаг », присутствует запрет на съемки самого Агутина и его супруги Варум во время выступления. В номере люксового отеля обязательно должны быть темные шторы, французское или итальянское Sauvignon Blanc по цене не менее 2000 рублей за бутылку, бутылка 12-летнего виски Macallan (18 тысяч рублей).

Райдер певца вызвал народный гнев, и он предпринял попытку оправдать себя. Запрет на съемки Агутин назвал стандартным требованием. По его словам, он не распространяется на зрителей, которые записывают видеоселфи на его выступлениях.

В Интернете такими объяснениями не удовлетворились. Пользователи обратили внимание на прописные истины: перед концертом нельзя ни есть, ни пить спиртное. Одна девушка вспомнила, как Агутин в нетрезвом виде выступал в Ростове-на-Дону. Комментаторы также призвали бойкотировать концерты Агутина и петь его песни.