Агутин, если бы мог, обходил людей за версту: вряд ли его осудит хоть кто-то, и вот почему

Леонид Агутин — любимец миллионов россиян. Толпы фанатов готовы носить его на руках, но этого он никогда не позволит. Но дело вовсе не в том, что музыканту не нравятся его поклонники. На самом деле он их даже боится. Артист признался, что страдает от агорафобии.

Еще несколько лет назад Агутин признался, что испытывает сложности во время концертов. Однажды они с супругой Анжеликой Варум выступали на огромном стадионе, который был до отказа набит зрителями. В финале концерта певица захотела, чтобы они вместе обошли стадион по всей окружности, но Леонид встал и не мог сдвинуться с места — толпа его ужасно пугала. В итоге он едва заставил себя дойти до середины трибуны и устремился обратно.

Музыкант страдает от агорафобии — боязни открытых пространств и страха толпы. Каждый раз, когда он выступает перед огромной аудиторией, ему приходится пересиливать себя. Сам Агутин говорит, что очень плохо чувствует себя внутри толпы. Поэтому желания прыгнуть в гущу фанатов на концерте у него никогда не возникало.