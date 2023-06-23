Аглая Тарасова отказалась от настоящего имени ради карьеры: что с ним не так

Аглая Тарасова пошла на маленькую хитрость, чтобы стать знаменитой. Актриса не афиширует свое настоящее имя, которое посчитала неподходящим для покорения вершин отечественного кинематографа.

Будущая звезда родилась в непростой семье. Ее мать — знаменитая актриса Ксения Раппопорт, а отец — успешный бизнесмен Виктор Тарасов. Прадедушка артистки был уважаемым археологом — во многих вузах до сих пор занимаются по его учебникам. Бабушка знаменитости работала инженером, а дедушка — архитектором.

С такой родословной Аглая боялась ударить в грязь лицом. Вот почему к своей актерской карьере она подошла со всей ответственностью. И начала с выбора удачного творческого псевдонима. Без лишних раздумий Тарасова отказалась от своего настоящего и вполне заурядного имени — Дарья. Любопытно, что родственники и друзья обращаются к звезде фильма «Лед» именно так.