Аглая Тарасова отказалась от настоящего имени ради карьеры: что с ним не так
Звезда ловко решила свою проблему.
Аглая Тарасова пошла на маленькую хитрость, чтобы стать знаменитой. Актриса не афиширует свое настоящее имя, которое посчитала неподходящим для покорения вершин отечественного кинематографа.
Будущая звезда родилась в непростой семье. Ее мать — знаменитая актриса Ксения Раппопорт, а отец — успешный бизнесмен Виктор Тарасов. Прадедушка артистки был уважаемым археологом — во многих вузах до сих пор занимаются по его учебникам. Бабушка знаменитости работала инженером, а дедушка — архитектором.
С такой родословной Аглая боялась ударить в грязь лицом. Вот почему к своей актерской карьере она подошла со всей ответственностью. И начала с выбора удачного творческого псевдонима. Без лишних раздумий Тарасова отказалась от своего настоящего и вполне заурядного имени — Дарья. Любопытно, что родственники и друзья обращаются к звезде фильма «Лед» именно так.