Агитационный фильм стал кинохитом СССР: удивитесь, но вы тоже его обожаете

В советские времена снимали много «правильных» фильмов, призванных повлиять на умы населения. Одной из агитационных картин является всеми любимая «Большая перемена». Кстати, иностранная публика сразу же считала задумку режиссеров.

Изначально история о приключениях взрослых учеников создавалась для молодежи без полного среднего образования. Именно этот посыл и был заявлен в сценарии. По этой причине от съемок отказались многие именитые актеры — участие в «агитке» не входило в их планы.

В основу сюжета легла биографическая повесть сценариста Георгия Садовникова. Сверху распорядились превратить жизненную историю в задорную комедию. Чиновники были правы — благодаря веселому жанру эффект от фильма оказался сильнее.

Задумка сработала. Так, после премьеры «Большой перемены» и правда зафиксировали резкий всплеск желающих учиться в вечерних школах. Однако совсем скоро произошел такой же резкий отток. Ученики поняли, что реальность далека от показанного на экране, и массово покинули заведения.