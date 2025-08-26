Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале

Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале

26 августа 2025 20:06
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале

Да, это все-таки псевдоним.

Павел Прилучный сегодня один из самых узнаваемых российских актёров, но под этим именем он появился не сразу. Мало кто знает, что в детстве будущая звезда сериалов «Мажор» и «Жизнь по вызову» носил другую фамилию и долго не решался её менять.

Как Павел стал Прилучным

При рождении актёру досталась фамилия отца — Дэль. В ней сразу угадывалось иностранное звучание, а Павел, в общем-то, никогда не стеснялся своих корней. Но когда ему было всего 14 лет, отец скончался, и для подростка это стало тяжёлым ударом.

В начале актёрской карьеры Павлу посоветовали взять фамилию матери — Прилучная. Агент был уверен, что она звучит проще и «более по-русски», а значит, будет легче запоминаться зрителям и режиссёрам.

Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале

Сначала артист долго колебался: он хотел сохранить память об отце и не хотел казаться человеком, отказывающимся от семейного наследия. В итоге здравый расчёт победил. Молодой актёр решил, что фамилия матери поможет ему строить карьеру, и стал Павлом Прилучным.

Как фамилия стала частью имиджа

С годами новое имя закрепилось за ним настолько, что мало кто помнит историю этой перемены, да и в биографиях смена почти не фигурирует. Первой женой Павла стала Агата Муцениеце, а второй — Зепюр Брутян. Обе носили его фамилию, причём нынешняя супруга даже взяла двойную — Прилучная-Брутян.

Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был».

Фото: Кадры из сериалов «Жизнь по вызову», из фильмов «Вася не в себе» (2023), «Мажор. Фильм» (2020)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
С Королем Ночи, звездами «Натальной карты» и «Слова пацана»: в России снимут сказку Пушкина в духе «Игры престолов» С Королем Ночи, звездами «Натальной карты» и «Слова пацана»: в России снимут сказку Пушкина в духе «Игры престолов» Читать дальше 27 августа 2025
«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется «Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется Читать дальше 27 августа 2025
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2» С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2» Читать дальше 26 августа 2025
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил Читать дальше 26 августа 2025
«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком» «Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком» Читать дальше 25 августа 2025
Всю жизнь не под своей фамилией: как на самом деле должны звать Михаила Боярского Всю жизнь не под своей фамилией: как на самом деле должны звать Михаила Боярского Читать дальше 25 августа 2025
Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают» Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают» Читать дальше 24 августа 2025
Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе Читать дальше 24 августа 2025
В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка» В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка» Читать дальше 23 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше