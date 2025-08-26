Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале

Павел Прилучный сегодня один из самых узнаваемых российских актёров, но под этим именем он появился не сразу. Мало кто знает, что в детстве будущая звезда сериалов «Мажор» и «Жизнь по вызову» носил другую фамилию и долго не решался её менять.

Как Павел стал Прилучным

При рождении актёру досталась фамилия отца — Дэль. В ней сразу угадывалось иностранное звучание, а Павел, в общем-то, никогда не стеснялся своих корней. Но когда ему было всего 14 лет, отец скончался, и для подростка это стало тяжёлым ударом.

В начале актёрской карьеры Павлу посоветовали взять фамилию матери — Прилучная. Агент был уверен, что она звучит проще и «более по-русски», а значит, будет легче запоминаться зрителям и режиссёрам.

Сначала артист долго колебался: он хотел сохранить память об отце и не хотел казаться человеком, отказывающимся от семейного наследия. В итоге здравый расчёт победил. Молодой актёр решил, что фамилия матери поможет ему строить карьеру, и стал Павлом Прилучным.

Как фамилия стала частью имиджа

С годами новое имя закрепилось за ним настолько, что мало кто помнит историю этой перемены, да и в биографиях смена почти не фигурирует. Первой женой Павла стала Агата Муцениеце, а второй — Зепюр Брутян. Обе носили его фамилию, причём нынешняя супруга даже взяла двойную — Прилучная-Брутян.

