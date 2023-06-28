Агату Муцениеце многие считали недальновидной: сегодня она вас несказанно удивит

В юности Агата Муцениеце работала моделью. Едва окончив школу, она получила выгодный контракт на съемки в Милане. Это была первая заграничная работа девушки — впоследствии она не раз работала в других странах, а в Германии жила довольно долгое время по программе обмена.

Именно в Германии Агата жила в семье, которая также говорила по-китайски. Общаясь с ними, юная модель неплохо выучила китайский. После возвращения в Латвию девушка поступила на факультет китайского языка и литературы. Муцениеце могла бы сделать карьеру в этой области, но уже через год решила перебираться в Москву и поступать во ВГИК.

Многие тогда считали девушку недальновидной — бросать учебу ради призрачной возможности стать актрисой — и отговаривали Агату от поездки, в том числе и руководитель театральной студии, в которой Агата играла в детстве.

Но Муцениеце рискнула и не прогадала — сегодня ее знают не только в родной Латвии, но и по всей России.