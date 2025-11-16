Меню
Агата, но не Кристи: новый детектив Netflix включили лишь из-за Майка из «Во все тяжкие» – но не заметил, как пролетели все 8 серий

16 ноября 2025 18:07

16 ноября 2025 18:07
Агата, но не Кристи: новый детектив Netflix включили лишь из-за Майка из «Во все тяжкие» – но не заметил, как пролетели все 8 серий

Актеру вновь досталась криминальная роль.

Бывает же: включаешь сериал ради одной звезды, а залипаешь до глубокой ночи. Новый мини-сериал Netflix «Чудовище внутри меня» – именно тот случай.

Многие, как и я, запустили его из-за Джонатана Бэнкса – легендарного Майка Эрмантраута из «Во все тяжкие». Актер и правда блистает в роли Мартина Джарвиса, могущественного и циничного отца главного антигероя, но в итоге сериал удивляет не только им.

Агата, но не Кристи: новый детектив Netflix включили лишь из-за Майка из «Во все тяжкие» – но не заметил, как пролетели все 8 серий

Сюжет закручен вокруг писательницы Агги (Клэр Дэйнс), запершейся в своем доме после трагической гибели сына. Её уединение нарушает новый сосед – Найл Джарвис, медийная персона с тёмным прошлым: он был главным подозреваемым в исчезновении своей первой жены.

Между ними завязывается опасная игра – Агги видит в Найле идеального героя для своей новой книги, а он, в свою очередь, получает изощренное удовольствие от её интереса.

Это не детектив в классическом понимании, где нужно угадать убийцу. Сериал сознательно избегает неожиданных поворотов, сразу показывая, что Найл – не ангел. Главная интрига – в психологической дуэли двух сильных личностей, связанных нездоровым интересом.

Атмосфера напоминает «Игру в прятки»: клаустрофобная субурбия, где за богатыми фасадами скрываются самые тёмные секреты.

Агата, но не Кристи: новый детектив Netflix включили лишь из-за Майка из «Во все тяжкие» – но не заметил, как пролетели все 8 серий

Динамичный сюжет, мощные актерские работы и полное отсутствие скучных серий заставят незаметно пролететь все 8 эпизодов. Сериал не претендует на звание шедевра, но для вечернего «биндж-вотч» – идеален.

Ранее мы писали: «Пересматриваю в 4-й раз»: голый Антон Васильев, звезда «Аутсорса» и Sci-Fi – в этот свежий ромком влюбились даже хейтеры российского кино

Фото: Кадр из сериала «Чудовище внутри меня»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
